(Казань, 2 октября, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). В Казани откроется представительство китайской компании Dahua Technology в Поволжье, сообщил в интервью ИА «Татар-информ» заместитель Премьер-министра Республики Татарстан — министр информатизации и связи Роман Шайхутдинов. Об этом стало известно в ходе встречи с гендиректором компании по странам СНГ Чжао Шенбо.

Компания Dahua Technology является ведущим мировым производителем и разработчиком решений в области видеонаблюдения и производит «умные» камеры для мирового рынка систем безопасности. В Татарстане китайская компания планирует локализовать свое производство и заниматься сборкой оборудования, сообщил министр.

Представительство компании Dahua Technology, которое охватит 14 регионов ПФО, может появиться в Татарстане уже до конца текущего года. Его возглавит Диас Сафин, который ранее был руководителем филиала компании «Ростелеком» в Татарстане, отметил Шайхутдинов.

По его словам, на данный момент прорабатывается вопрос о месторасположении представительства китайской компании. Dahua Technology предложено две площадки на территории ОЭЗ «Иннополис» — в Верхнеуслонском и Лаишевском районах РТ.

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