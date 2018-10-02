Татар-информ

2 октября 2018, 22:50

Общество

На финал конкурса пожилых автолюбителей приехали водители со всего Татарстана

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Общество

На финал конкурса пожилых автолюбителей приехали водители со всего Татарстана

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции

По результатам конкурса в зачете среди мужчин победил Павел Еремин из Набережных Челнов.

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). На финал конкурса пожилых автолюбителей приехали водители со всего Татарстана. В традиционных соревнованиях по автомобильному мастерству, посвященных Международному дню пожилых людей, поучаствовали 42 водителя, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Участиники продемонстрировали практические навыки управления легковым автомобилем при выполнении специальных упражнений на время, а также уровень знаний правил дорожного движения. 

На торжественной церемонии открытия заместитель Премьер-министра РТ Шамиль Гафаров поздравил конкурсантов от имени Правительства Татарстана с Международным днем пожилых людей. Также он поблагодарил их за доблестный труд на благо общества, пожелал крепкого здоровья и безопасных дорог.

По результатам конкурса в зачете среди мужчин победил Павел Еремин из Набережных Челнов. Второе место занял Эльфак Мифтахов из Казани. Бронзу завоевал Юрий Посыпкин из Нижнекамского района.

Среди автоледи первой стала Наталья Березовская из Бугульминского района. Вторая ступень пьедестала покорилась Ларисе Пашковой из Зеленодольского района. Третьей стала Рузалия Валиуллина из Лаишевского района. Победители были награждены кубками, медалями и памятными лентами.

76-летние казанец Эльфак Мифтахов и апастовец Рагип Хусаинов были отмечены спецпризом как самые почтенные участники конкурса.

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