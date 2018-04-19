Собор Казанской иконы Божией Матери в столице РТ украсят кованые напольные плиты под старину

(Казань, 2 октября, «Татар-информ», Оксана Романова). Напольное покрытие воссоздаваемого в столице Татарстана собора Казанской иконы Божией Матери будет стилизовано под кованые плиты древних храмов Казани. Этой идеей поделился сегодня во время выездного заседания с участием кураторов федерального проекта «Историческая память» (в рамках программы «Культура России») – депутатов Государственной Думы ФС РФ главный инженер Казанской епархии Михаил Федотов.

Координатор федерального проекта, депутат Госдумы РФ Сергей Попов и региональный координатор проекта, депутат Госдумы РФ от РТ Ильдар Гильмутдинов, осматривая Петропавловский собор Казани, обратили внимание на колоритные кованые чугунные плиты верхнего храма.

Настоятель собора протоиерей Сергий Титов заметил, что такие же плиты покрывают пол в Благовещенском соборе Казанского Кремля. Заместитель председателя Комитета РТ по охране культурного наследия Светлана Персова пояснила, что такое устройство полов было характерно для храмов прежних веков.

«Я вам более того скажу: такие же плиты мы воспроизводим для собора Казанской иконы Божией Матери. Они там тоже исторически были», – поделился планами отделки интерьеров воссоздаваемой православной святыни Михаил Федотов.

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