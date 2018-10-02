Романа Карцева похоронят на Троекуровском кладбище Москвы

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Похороны народного артиста Романа Карцева пройдут на Троекуровском кладбище Москвы, передает ТАСС.
На Троекуровском кладбище находится аллея актеров, где покоятся многие известные артисты. Позднее будут уточнены дата и время прощания.
Роман Карцев скончался сегодня, причиной смерти стал инфаркт. По словам друга артиста – сатирика Михаила Жванецого, в последнее время тот долго болел.
Министр культуры России Владимир Мединский выразил соболезнования родным, близким, коллегам и поклонникам артиста. По словам главы ведомства, Карцев снискал всенародную любовь благодаря неподражаемому чувству юмора и яркому актерскому дарованию.