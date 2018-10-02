Названы самые «провальные» авиамаршруты среди путешественников

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Эксперты составили список самых «провальных» авиамаршрутов, на которых пассажиры часто меняют свое решение лететь данным рейсом, сообщает сервис путешествий «Туту.ру».



Список составлялся в течение года – с 1 октября 2017 года по 1 октября 2018 года. В текущем году первые три позиции рейтинга занимают дальние направления – перелеты из Москвы в Магадан, Хабаровск и Владивосток.



Перелет из столицы России занимает более семи часов. Чаще всего меняются планы у пассажиров, которые собираются лететь в Магадан, билеты сдают около десяти процентов пассажиров. Немного отстает количество передумавших на рейсах в Хабаровск и Владивосток.



В прошлом году по количеству сданных билетов лидировали рейсы из Москвы в Саратов (10,5 процента), в Благовещенск (9 процентов) и в Иркутск (8,9 процентов).



Пальма первенства среди зарубежных направлений принадлежит авиарейсам Москва — Тель-Авив, Москва — Худжанд, Владивосток — Сеул.

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