ОБСЕ обнаружили в Донбассе ЗРК «Бук» украинских силовиков

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Беспилотник наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировал в Донбассе зенитно-ракетные комплексы «Бук» украинских силовиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу миссии.
Три «Бука» (9K37) обнаружили 28 сентября на подконтрольной Киеву железнодорожной станции в населенном пункте Рубежное.
Уточняется, что днем позже был зафиксирован ЗРК (9K37) уже на грузовике-платформе возле этой же станции.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о планах наступления украинских силовиков в Донбассе.