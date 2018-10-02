(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). На месте крупного пожара в Челнах работают специалисты из Минэкологии, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Напомним, сегодня днем на предприятии «Челны бампер» загорелись два склада. Пламя распространилось на 1100 квадратных метров.

Тушить пожар отправились огнеборцы из ПСЧ №3. Известно, что в результате возгорания никто не пострадал. Его причину установят специалисты.

В 15.49 сотрудники МЧС обьявили о локализации пожара. Его ранг был понижен до второго.

На месте ЧП работают специалисты Минэкологии и природных ресурсов РТ. С помощью передвижных лабораторий они контролируют экологическую обстановку.

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