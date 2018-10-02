Казань впервые посетил знаменитый славист Ирвин Уайл

(Казань, 2 октября, «Татар-информ», Григорий Князев). Казань впервые посетил знаменитый американский ученый-славист Ирвин Уайл. Профессор Северо-Западного университета в Эванстоне приехал для участия в серии «Толстовских чтений», проводящихся в рамках Года Льва Толстого в Республике Татарстан.

Лекция профессора Уайла, которую он должен прочесть в КДК имени Ленина, посвящена встрече Льва Толстого и Максима Горького. На вопрос журналиста ИА «Татар-информ» о том, кто из писателей более уважаем и почитаем среди американских исследователей, Уайл ответил, что они уважаемы одинаково.

«И тот, и другой — очень интересные писатели. И между ними были очень интересные отношения. Я надеюсь об этом поговорить», — рассказал ученый.

Уайл отметил, что в его лекции отсутствует акцент на казанских периодах жизни авторов.

«По правде говоря, я не очень много об этом знаю. Я только первый раз в вашем городе». Но при этом Уайл заявил, что хочет посетить места в Казани, связанные с этими русскими писателями.

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