В Казани ограничат движение транспорта из Крестного хода 4 ноября

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). В день празднования Казанской иконы Божией Матери 4 ноября в столице Татарстана введут ограничение дорожного движения из-за Крестного хода, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Так, с 10 часов утра и до часу дня ограничение введут на проезжей части по улице Кремлевская (от улицы Чернышевского до площади Первого Мая), улице Профсоюзная (от улицы Чернышевского до улицы Ташаяк), по съезду с площади Первого Мая (от улицы Кремлевская до улицы Право-Булачная), улице Баумана (от улицы Профсоюзная до улицы Батурина), улице Батурина (от Кремлевской транспортной дамбы до улицы Дзержинского), улице Большая Красная (от улицы Япеева до улицы Батурина), улице К. Маркса (от улицы Батурина до улицы Япеева), улице Япеева (от улицы Дзержинского до улицы Большая Красная (при необходимости), улице Миславского (от улицы К. Маркса до улицы Дзержинского).

С 6 часов утра и до часу дня движение будет ограничено по улице Миславского на участке от улицы К. Маркса до улицы Большая Красная.

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