Татар-информ

2 октября 2018, 16:12

ОбществоЗдоровье и среда

Минздрав РТ: «Люди, посещающие клубы активного долголетия, болеют на 20% меньше сверстников»

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ОбществоЗдоровье и среда

Минздрав РТ: «Люди, посещающие клубы активного долголетия, болеют на 20% меньше сверстников»

Фото: архив/Султан Исхаков

В 2018 году медики республики обследовали более 125 тысяч татарстанских пенсионеров: свыше 80 процентов имеют хронические заболевания.

(Казань, 2 октября, «Татар-информ», Арсений Маврин). Из 125 тыс. 270 татарстанцев старше 60 лет, обследованных медиками в этом году, лишь 4,7 процента не имеют проблем со здоровьем. У 81 процента выявлены хронические заболевания.

Неутешительную статистику привел сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ первый заместитель министра здравоохранения республики Сергей Осипов. «Обидно, что более 11 тыс. заболеваний были выявлены впервые – то есть были приобретены за истекший с последнего обследования период», – отметил он.

Программа государственной медицинской гарантии предусматривает раз в три года диспансерное обследование пенсионеров с последующим диспансерным наблюдением или лечением в зависимости от показаний. Женщины старше 50 лет раз в два года должны проходить маммологическое обследование. Углубленные медобследования проходят обитатели домов престарелых и интернатов для инвалидов.

«С учетом старения населения растет востребованность оказания медицинской помощи на дому и развития выездных форм медицинского обслуживания», – сказал замминистра. В малых, особенно удаленных, населенных пунктах организована практика «домовых хозяйств», когда один из жителей проходит специальное обучение – курсы по оказанию первой медицинской помощи до приезда бригады медиков. Таких хозяйств в республике сегодня насчитывается около 700.

«На базе поликлиник организованы 113 выездных мобильных бригад, которые выезжают по вызовам и помогают в сельской местности проводить медосмотры, в том числе профилактические. Кроме того, организованы бригады неотложной медицинской помощи, задача которых – разгрузить бригады экстренной помощи», – сообщил Осипов.

Спокойной работу таких бригад не назовешь: только за первые полгода они совершили 6 тыс. 170 выездов. Медицинская помощь оказана более чем 50 тыс. татарстанцев, из которых почти 35 тыс. – пенсионеры и люди старшего трудоспособного возраста.

Каждый третий пожилой пациент имеет проблемы с системой кровообращения, еще треть – проблемы с иммунной системой и болезни, связанные с нарушениями питания. Иными словами, они больны ожирением.

«Это означает, что наши граждане старшего возраста элементарно мало двигаются. К сожалению, даже в сельской местности стали отмечать все большее развитие у нашего населения ожирения. Причины – повышенное содержание калорий и малое количество физической нагрузки. Здесь должны работать муниципальные программы по поддержанию физического здоровья человека. Считается, что человек минимально должен получать физическую нагрузку, эквивалентную 30 минутам активной ходьбы», – подчеркнул замминистра.

Те, кто привык больше надеяться на автомобильные колеса, а не на собственные ноги и даже до собственной квартиры добирается на лифте, а не по лестнице, рано или поздно столкнутся с большими проблемами, уверен медик. «У человека начинают атрофироваться мышцы, кости, кровеносная система, развивается сахарный диабет», – предупредил он.

В качестве положительного примера Осипов привел опыт клубов долголетия «Серебряный фитнес», которые успешно работают в Альметьевске, Зеленодольске, Лениногорске и Нижнекамске: «Самому старшему из занимающихся – 86 лет. Удивительно, но это факт: люди, которые посещают клубы активного долголетия, болеют на 20 процентов меньше своих одногодков. Они дольше сохраняют мыслительные способности. Согласно мировой статистике, такие активные люди меньше страдают болезнями Паркинсона и Альцгеймера».

Медик уверен, что этот опыт достоин того, чтобы быть ретранслированным на другие районы республики, да и другим регионам он будет полезен.

Для людей старше 80 лет в республике работает система гериатрической помощи. Кабинетов гериатрической помощи в Татарстане пока десять. Они оборудованы на базе госпиталей ветеранов войн. До конца года будут открыты еще три кабинета – в Муслюмовском, Бавлинском и Сармановском районах. Сейчас ведется подготовка персонала.

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