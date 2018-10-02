Россия в 2018 году заняла второе место в мире в рейтинге продаж туроператоров

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Россия в 2018 году заняла второе место в мире по количеству проданных турпутевок, сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.

Всего по стране было продано около 2,5 млн туристических пакетов, что позволило стране выйти на второе место после Турции. Ломидзе назвала это событие «прорывом», поскольку раньше сегмент организованного туризма занимал в совокупном потоке туристов в России не более 10 — 15 процентов от объема продаж.

В прошлом году Россия занимала шестое место в рейтинге. В 2018 году она обошла в перечне такие страны, как Испания, Греция, Кипр, Таиланд. «Мы поднялись в рейтинге за счет очень хорошей работы туроператоров», — цитирует агентство главу АТОР.

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