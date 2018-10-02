Площадь пожара на челнинском предприятии больше тысячи квадратных метров

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Площадь пожара на челнинском предприятии превышает 1100 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Напомним, сообщение о возгорании двух складов на предприятии «Челны бампер» по Казанскому проспекту поступило сегодня в районе двух часов дня на единый номер вызова экстренных служб 112.

На данный момент известно, что пострадавших нет. Причину пожара устанавливают эксперты.

На месте работают силы и средства Набережночелнинского пожарно-спасательного гарнизона №3.

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