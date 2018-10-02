Александр Елисеев

2 октября 2018, 15:54

Общество

В «Университете третьего возраста» в Татарстане начался учебный год

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Общество

В «Университете третьего возраста» в Татарстане начался учебный год

Фото: Регина Гумарова

За 12 лет работы обучение прошли более 58 тысяч татарстанских пенсионеров.

(Казань, 2 октября, «Татар-информ», Александр Елисеев). В Татарстане начался новый учебный год в «Университете третьего возраста». За 12 лет работы обучение в нем прошли более 58 тысяч пенсионеров, при этом больше половины пожилых людей получили знания в области компьютерных технологий и пользованию Интернетом. Торжественная церемония открытия прошла в концертном зале УНИКС в Казани.

«Вы – особенные люди! Вы заряжаете теплом, энергетикой. Многих из вас я знаю лично – вы, в том числе, мои учителя. Я хочу вам пожелать здоровья, любви внуков и ярких эмоций. И, конечно же, хороших оценок», – отметила заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

Главная особенность университета заключается в том, что пожилые люди сами выбирают области, в которых они хотят получить новые знания или обновить уже имеющиеся.

«Учиться никогда не поздно. Главное качество двадцать первого века – это саморазвитие. Но для того, чтобы все постигать, нужно хорошее здоровье – чего вам и желаю», – сказала Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.

Министр труда, занятости и социальной защиты Эльмира Зарипова напомнила о том, как был создан «Университет третьего возраста». 12 лет назад идею его созданию сформировали Сария Сабурская, председатель правления регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по РТ Любовь Мишина и секретарь Совета безопасности РТ Айрат Шафигуллин.

«Так сложилось, что трое людей встретились, обсудили и вместе создали такой замечательный проект, который существует и по сей день, помогая пожилым людям освоиться в современном мире», – подчеркнула Эльмира Зарипова.

Помимо прикладных знаний, для пенсионеров будут преподаваться и творческие предметы. Всего в «Университете третьего возраста» будет 63 преподавателя из различных престижных вузов. Кроме того, как отметила Любовь Мишина, занятия будут вести руководители министерств и ведомств.

«Чтобы долго жить, необходимо тренировать память – здесь вы это получите, общаться – вы встретите новых друзей, и я бы еще рекомендовала заниматься спортом. Вам очень повезло, что вы можете обучаться в таком университете», – поделилась Любовь Мишина.

«Время летит незаметно, и сейчас я вновь могу назвать вас студентами. Мы видим, что каждый год растет количество желающих поступить в университет, и мы также видим, с каким интересом вы занимаетесь», – отметил управляющий Отделением Пенсионного фонда России по РТ Эдуард Вафин.

Наталья Щелкова пришла в университет в 2010 году благодаря своей подруге. Она выбрала обучение татарскому языку. Кроме того, она посещала занятия по истории религии и по психологии.
«Я не собираюсь останавливаться – буду ходить, пока хватит сил. В этом году я пойду еще и на философию. Может, у меня и не очень хорошие результаты, но мне там очень нравится», – поделилась Наталья Щелкова.

Преподаватель Луиза Кашапова обучает пожилых людей татарскому языку. По ее словам, с занятий пенсионеры уходят «окрыленными».

«Они настолько окрыленные уходят, что потом с радостью приходят обратно. Говорят, что им очень повезло. Что они все понимают. Причем не только на занятиях, но и в обычной жизни. Вообще, знание языков помогает развиваться», – сказала Луиза Кашапова.

Студенты «Университета третьего возраста» в общей сложности будут заниматься по 17 учебным программам.

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