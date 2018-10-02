«Челныводоканал» выпустил около шести тысяч мальков сазанов в Каму

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). 1 октября «Челныводоканал» выпустил почти шесть тысяч мальков сазанов в Нижнекамское водохранилище, сообщает пресс-служба предприятия.

«Челныводоканал» проводит за осенний период в этом году второе зарыбление водохранилища. Эти мероприятия проводятся для компенсации ущерба, который наносят водоему водозаборные сооружения. В сооружения попадают зоо- и фитопланктон, а также рыбная молодь.

Каждый выпущенный малек сазана имеет вес около 150 граммов. Партия была приобретена в Арском рыбхозе. Ранее 12 сентября предприятием было выпущено в реку Кама около 10 тыс. мальков стерляди, которые были закуплены в рыбхозе Саратовской области.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.