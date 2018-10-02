Татар-информ

2 октября 2018, 15:34

Общество

142,8 млрд рублей выплачено с начала года пенсионерам Татарстана

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Общество

142,8 млрд рублей выплачено с начала года пенсионерам Татарстана

Фото: архив

В Татарстане объем пенсионных выплат за сентябрь превысил 16 млрд рублей.

(Казань, 2 октября, «Татар-информ», Арсений Маврин). С начала 2018 года объем выплаченных татарстанцам пенсий и социальных пособий составил около 142,8 млрд рублей. Об этом сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ сообщил управляющий отделением ПФР по РТ Эдуард Вафин.

«В текущем году отделение Пенсионного фонда по Татарстану провело своевременную индексацию и выплату всех видов пенсий и социальных пособий пенсионерам и льготникам. Страховые пенсии неработающим пенсионерам выросли на 3,7 процента. В августе проведена ежегодная корректировка страховых пенсий работающим пенсионерам», – проинформировал Вафин.

Доля людей старшего возраста в Татарстане растет, соответственно, растет и число получателей пенсий. На настоящий момент в республике их 1 млн 146 тыс. человек. Почти каждый пятый пенсионер продолжает работать – всего таких насчитывается 212,6 тыс.

«Пенсионный фонд Татарстана выполняет свои функции в полном объеме и делает это лучше всех в стране», – заявил управляющий отделением ПФР по РТ. Задержек с начислениями, индексациями и выплатами пенсий и социальных пособий допущено не было, подчеркнул он.

«В сентябре текущего года мы направили на выплату пенсий 16 млрд рублей. Уже начинается выплата октябрьских пенсий. Размер средней страховой пенсии по старости достиг у нас 13 тыс. 637 рублей, ежемесячные выплаты участникам Великой Отечественной войны – 38 тыс. 991 рубля», – привел спикер актуальные данные.

«Пенсионный фонд также обеспечили социальные выплаты (ЕДВ, ДЕМО) более 339 тыс. татарстанцев на общую сумму свыше 6 млрд. рублей. Еще более 1,2 млрд. рублей направлены на федеральную социальную доплату к пенсии примерно 74 тыс. неработающим пенсионерам для доведения их дохода до уровня прожиточного минимума, установленного в Татарстане», – отметил Вафин.

 

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