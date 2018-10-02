Жителям России снизят тариф за раздельный сбор мусора

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Жители России смогут платить меньше за вывоз твердых коммунальных отходов, если начнут разделять мусор. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрея Чибиса.

Уточняется, что скидка будет предоставлена только при условии, если решение сортировать бумагу и пластик примет весь дом. По оценкам экспертов, сокращение платежа в зависимости от объемов вывезенного мусора может достичь 50 процентов.

Дифференцированные тарифы на вывоз бытового мусора могут появиться с начала следующего года.

Законодательная база для этого уже готова. Премьер-министр России Дмитрий Медведев 22 сентября подписал постановление, которое дополняет правила работы с твердыми коммунальными отходами. Оно позволяет в дальнейшем устанавливать дифференцированные тарифы для ответственных граждан.

В Казани пилотный проект по раздельному сбору мусора стартовал 1 августа. На 109 контейнерных площадках Авиастроительного района установили 428 контейнеров. Если до 1 августа объем извлеченных полезных фракций не превышал 7-8 процентов, как и в целом по городу, то сейчас этот показатель для района составляет порядка 15 процентов.

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