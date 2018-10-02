Оксана Романова

2 октября 2018, 15:56

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Депутаты «Единой России» оценили ход реставрации Азимовской мечети и Петропавловского собора

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Депутаты «Единой России» оценили ход реставрации Азимовской мечети и Петропавловского собора

Фото: Рамиль Гали

Работы на объектах культурного наследия федерального значения финансируются Министерством культуры РФ.

(Казань, 2 октября, «Татар-информ», Оксана Романова). Сегодня делегаты Государственной Думы РФ, кураторы федерального проекта «Культура России» посетили в Казани Азимовскую мечеть и Петропавловский собор. На храмах, обладающих статусом объектов культурного наследия федерального уровня, ведутся реставрационные работы в рамках общероссийской программы сохранения национального достояния.

Проект «Культура России» инициирован партией «Единая Россия». За последние десять лет в его рамках в стране отреставрированы 54 памятника истории и архитектуры федерального значения и более 200 объектов регионального значения.

Реставрация Азимовской мечети ведется с 2014 года. По словам депутата Госдумы РФ от РТ Ильдара Гильмутдинова, входящего в Генеральный совет партии, за это время на реставрацию мусульманской святыни выделено более 50 млн рублей (54,67 млн – прим. Т-и). За это время укреплен фундамент, выполнена реставрация фасадов и кровли, а также интерьеров. Деликатно, без нарушения эстетической целостности здания, проведены все новые коммуникации.

В ближайшее время реставраторы надеются завершить работы на минарете, установить видеокамеры и смонтировать освещение залов.

«Эта мечеть построена в конце XIX века. С момента своего создания она считалась самой красивой, самой нарядной, потому что она действительно очень эффектная. Это период романтизма и перехода к модерну, пробуждение национального самосознания и отражение национальных черт в том виде, в котором они понимались в конце XIX века. Это и прекрасный декор, и высота минарета, и цветные витражи в окнах. Цветное стекло – это не придумка современных архитекторов, это восстановление того, как эта мечеть была отделана и в каком виде она была возведена. Очень большое внимание уделялось еще и элементам благоустройства. Сразу при строительстве была поставлена деревянная ограда – это традиционный материал, сочетание дерева и кирпича, очень красивый сложный орнамент, отражающий своеобразие этого места», – рассказала об архитектурно-исторической ценности мечети заместитель председателя Комитета РТ по охране наследия Светлана Персова.

Как пояснила главный архитектор проекта реставрации Азимовской мечети Рания Раимова, одним из самых сложных и проблемных моментов стала аутентичная крыша нетривиальной формы. С ней и с прогнившими из-за неуместности именно такой конструкции в казанском климате балками реставраторам пришлось работать дольше всего.

«Она исторически такая сложная – получается корыто, внутренний водосток. В нашей полосе крыши делают простые с хорошим уклоном оттого, что у нас есть снеготаяние и образование наледи. Это не дает воде уходить, она начинает проникать в кровлю. Здесь эта проблема была самая актуальная – потолки были ужасные! Промоченные, гнилые балки. Вопрос стоял, восстанавливать эту форму или делать водоотведение проще и убрать эту падугу – сложную красивую форму. В итоге оставили все-таки исторической формы кровлю», – сообщила архитектор.

В 2014 году Раимова также выполнила проект реставрации казанского Петропавловского собора 1723 – 1726 годов. На поэтапное сохранение этого объекта культурного наследия в общей сложности уже направлено из федерального бюджета 108,69 млн рублей. Только на этап реставрации, осуществляемый в этом сезоне, казна выделила 54 млн рублей. Завершено укрепление фундамента по периметру собора с помощью залитых раствором шурфов глубиной 3,5 м, проведено инъецирование трещин нижнего храма (около 90 м), перестилается крыша, установлена обновленная главка, ведется зачистка фасада и обновление его элементов.

«Здесь вопрос даже не финансовых средств, а именно качества, чтобы собор после реставрации стоял еще и 100, и 200, и 300 лет. Процесс идет, и идет достаточно активно. Мы вместе с вами можем гордиться и испытывать радость, что Российская Федерация оказывает внимание таким вопросам. Это наша историческая память, это уникальный памятник, который является сокровищницей не только Казани и не только Республики Татарстан, но и всей Российской Федерации», – сказал депутат Госдумы РФ, координатор проекта «Культура России» Сергей Попов.

Депутаты «Единой России» и другие участники выездного заседания осмотрели увитое лесами здание Петропавловского собора, а также храмы верхнего и нижнего ярусов. Затем желающие приложились к иконе Седмиезерной Божией Матери, которая хранится в алтаре и выносится к верующим только по праздникам.

Вместе с настоятелем собора протоиереем Сергием (Титовым), заместителем председателя Комитета РТ по охране культурного наследия Светланой Персовой и главным архитектором Казанской епархией Михаилом Федотовым участники партийного совета обсудили необходимость реставрации колокольни собора. Достигнута предварительная договоренность о внесении ее в план работ по реставрации единого архитектурного ансамбля собора.

«Задача непростая и в инженерном плане, и в технологическом. К сожалению, у нас есть немало примеров, когда поспешные, не совсем до конца проработанные решения приводят к тому, что через определенное количество времени приходится возвращаться и доделывать. Хочется, чтобы здесь все работы прошли качественно. Сейчас Госдума обсуждает бюджет на будущий год и на предстоящие три года, мы будем просить вашего депутата (Ильдара Гильмутдинова – прим. Т-и) активно включиться в этот вопрос, чтобы средства, которые были заложены по линии Министерства культуры, в том числе и на проект "Историческая память", по меньшей мере не сократились. Если они не уменьшатся, тогда из этого общего объема мы постараемся определенную часть оставить на реставрацию собора», – сказал Сергей Попов, изначально выразив сомнения в необходимости привлечь археологов для изучения склепа-захоронения купца Михляева под колокольней.

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