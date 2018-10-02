Татарстанец стал первым русским чемпионом мира по брейк-дансу

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Единственный представитель России на Red Bull BC One World final Павел Мухин, выступающий за Татарстан, одержал победу в номинации Best Powermove и стал первым русским чемпионом мира. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

С 27 по 30 сентября в швейцарском городе Цюрихе проходил 14-й чемпионат мира по брейк-дансу, где соперники выходили на сцену и сражались в танцевальном поединке один на один.

Ранее Павел Мухин дважды становился чемпионом России и представлял страну на первых Олимпийских играх по брейк-дансу.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.