Объем инвестиций в экономику Татарстана по итогам года вырастет до 668,9 млрд рублей

(Казань, 2 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане по итогам текущего года объем инвестиций составит 668,9 млрд рублей, что на 31 млрд рублей больше уровня 2017 года. Об этом заявил сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку заместитель министра экономики республики Олег Пелевин.

«Инвестиционная активность является одним из ключевых факторов обеспечения высоких темпов экономического роста. На протяжении последних лет удельный вес инвестиций в валовом региональном продукте республики составляет около 30 процентов, что значительно превышает среднероссийский уровень», – отметил докладчик.

По его словам, в 2019 – 2024 годах темпы роста инвестиций прогнозируются на уровне 100,5 – 102,1 процента. Предполагается, что в этот период увеличение их объема будет обеспечено за счет реализации запланированных инвестиционных проектов крупных предприятий, а также новых резидентов особых экономических зон и ТОСЭР.

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