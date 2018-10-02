Южная Корея освободила задержанное российское судно «Севастополь»

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Южная Корея освободила задержанное в минувшую субботу российское судно «Севастополь», сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Генерального консульства РФ в Пусане Романа Быкова.

По словам дипломата, запрет снят, и технически судно может уже сейчас покинуть порт. Экипаж планирует выйти из порта до конца этой недели.

29 сентября южнокорейские власти задержали вошедшее в порт Пусана российское грузовое судно, владельцем которого является компания «Гудзон». При этом официальную причину задержания так и не назвали. Ранее СМИ сообщали, что поводом для задержания могли стать ограничительные меры, введенные Соединенными Штатами против компании-судовладельца. США из-за предполагаемой торговли с Северной Кореей ввели санкции против двух российских компании и шести судов.

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