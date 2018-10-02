(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Ученые показали первых львят, зачатых путем искусственного осеменения. Хищники были выведены биологами из Преторийского университета (ЮАР), сообщает Naked Science со ссылкой на AFP.

Авторы эксперимента взяли сперму у здорового льва и ждали, когда уровень гормонов львицы достигнет подходящего для оплодотворения уровня. Попытки совершались в течение 18 месяцев. При этом директор университета Андре Гансвиндт выразил удивление, что потребовалось так мало попыток для достижения положительного результата.

Самка и самец родились 25 августа в заповеднике Укутулы. В университете сообщают, что они растут здоровыми и не проявляют никаких признаков девиации.

Отмечается, что популяция африканских львов приближается к порогу вымирания. Искусственное осеменение — один из способов сохранить вид. Первый успешный результат говорит о том, что это перспективное направление.

Природоохранные организации выступили против исследования, но предположили, что это достижение поможет предотвратить вымирание других видов кошачьих.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.