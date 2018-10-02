Жителя одного из сел Башкирии ранили ножом в стычке с приезжими рабочими карьера

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Жителя одного из башкирских сел ранили ножом в стычке с приезжими рабочими карьера, сообщает «Башинформ».

В ночь на воскресенье в полицию поступило сообщение о том, что в селе Темясово серьёзно пострадал мужчина. Как выяснилось, ножевое ранение он получил в процессе конфликта, разгоревшегося между жителями села и рабочими одного из промышленных карьеров в Темясово.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». 25-летний подозреваемый сейчас находится под стражей.

Кроме того, одного из жителей села также подозревают в совершении уголовно наказуемого преступления. Речь идет об умышленном уничтожении имущества путем поджога.

А еще на одного работника карьера заведено административное дело по статье «Хулиганство». По данным «Башинформ», мужчина приставал к одной из работниц местного кафе.

Все участники конфликта были задержаны, часть из них уже отпустили домовй. Сейчас МВД выясняет все детали случившегося.

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