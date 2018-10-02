Одаренных детей Казани отберут в балетное училище Санкт-Петербурга

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). 5 октября в 18:00 в Культурном центре «Московский» (улица Академика Королева, 47) состоится кастинг детей в Санкт-Петербургскую «Академию танца Бориса Эйфмана», сообщают организаторы события.



Приглашаются юные танцоры от шести до 11 лет. Форма одежды на кастинг: купальник или короткие шорты и майка, чешки или балетные туфли. Прошедшим отбор представиться возможность поступить в академию и получить общее образование и профессиональную хореографическую подготовку.



По окончании балетного училища ученикам выдается диплом о среднем профессиональном образовании «Артист балета, преподаватель». Обучение и проживание, а также официальная форма и костюмы для всех воспитанников предоставляются бесплатно. Обучение английскому языку проходит по программе языковой специальной школы, общеобразовательные предметы преподает сильный педагогический состав.



Академия танца Бориса Эйфмана – единственное хореографическое училище в России, которое принимает детей с семи лет. Воспитанники разных возрастов выступают на сценах Мариинского, Михайловского и Александринского театров Санкт-Петербурга, много гастролируют.



В академии танца на данный момент обучаются 12 воспитанников из Татарстана, всего же в хореографическом училище учится 315 воспитанников, из которых 190 человек приехали из разных регионов России и живут в интернате.

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