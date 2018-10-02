Татар-информ

2 октября 2018, 14:48

Политика

Губернатор Липецкой области объявил о своей отставке

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Политика

Губернатор Липецкой области объявил о своей отставке

Олег Королев был главой Липецкой области с 1998 года.

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Губернатор Липецкой области Олег Королев объявил о своей отставке и попросил Президента России Владимира Путина перевести его на другую работу. Заявление политика размещено на сайте администрации региона.

Королев напомнил, что в разном качестве он руководил областью уже 26 лет, и обратил внимание на то, что «пора давать дорогу молодым».

Олег Королев с 1992-го по 1998 год был Председателем областного Совета депутатов, а в 1998-м стал главой области. Параллельно с 1993-го по 2002 год был членом Совета Федерации, а с 1996-го по 2002-й – заместитель Председателя Совета Федерации. Его последняя каденция на посту губернатора должна была завершиться в сентябре 2019 года. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня в отставку ушел глава Курганской области Алексей Кокорин.

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