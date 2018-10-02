В Набережных Челнах судебным приставам вынесли приговор за взятку

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). В Набережных Челнах двоим судебным приставам вынесли приговор за взятку.

Как стало известно ИА «Татар-информ», 31 октября прошлого года оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ задержали судебного пристава Альбину Набиеву и ее коллегу Анатолия Егорова.

Оба на тот момент работали судебными приставами-исполнителями в отделе №1 УФССП по Набережным Челнам.

По версии следствия, приставы взяли взятку за незаконное закрытие исполнительного производства.

Как стало известно агентству, суд обязал заемщика и троих его поручителей выплатить «Сбербанку» два миллиона рублей за невозвращенную ссуду. По этому решению судебные приставы начали производство.

В какой-то момент один из должников предложил приставам взятку за то, чтобы те закрыли дело. Двести тысяч рублей 42-летней Альбине Набиевой передали в машине, деньги предназначались ей и 28-летнему коллеге Анатолию Егорову.

Факт закрытия производства заметило руководство отдела судебных приставов.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Набиева сразу же во всем призналась следователям и сообщила о том, что у нее был сообщник. Суд, приняв это во внимание, приговорил ее к четырем годам условно.

Анатолий Егоров, который вину свою не признал, получил четыре года колонии строгого режима.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.