Дом № 5 в ЖК «МЧС» получил разрешение на ввод в эксплуатацию

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Дом № 5 в жилом комплексе «МЧС» получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 27 сентября Инспекция государственного строительного надзора РТ выдала жилому дому № 5 в казанском ЖК «МЧС» заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации.

Застройщиком дома в жилом комплексе «МЧС» по улице Академика Губкина является компания «Фон».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.