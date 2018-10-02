(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). В Казани полицейские задержали грабителя, разыскиваемого за угон в Удмуртии, сообщает пресс-служба полиции города.

В начале прошлой недели в отдел полиции «Дербышки» обратилась 45-летняя жительница Казани. Она рассказала, что на улице Халезова неизвестный вырвал у нее из рук сумку с телефоном, деньгами и документами. Ущерб женщина оценила в 12 тысяч рублей.

В течение часа злоумышленника задержали неподалеку от места происшествия. У мужчины изъяли похищенное и нашли сумку, которую он успел выкинуть.

В процессе расследования правоохранители узнали, что задержанный находится в федеральном розыске по обвинению в угоне автомобиля в Удмуртии.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям «Грабеж» и «Похищение или повреждение документов, штампов, печатей, акцизных либо специальных марок или знаков соответствия».

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