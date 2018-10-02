Татар-информ

2 октября 2018, 14:14

Экономика и финансы

Посол Дании в РФ: мы будем наращивать инвестиции в Татарстан

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Экономика и финансы

Посол Дании в РФ: мы будем наращивать инвестиции в Татарстан

Фото: president.tatarstan.ru

Дания развивает с республикой экономические и культурные связи.

(Елабуга, 2 октября, «Татар-информ», Егор Никитин). Дания будет наращивать экономические, дипломатические и культурные связи с Татарстаном. Такое мнение корреспондентам ИА «Татар-информ» озвучил Чрезвычайный и Полномочный Посол Дании в России Карстен Сендергорд во время открытия производства субстратов в ОЭЗ «Алабуга». 

Он отметил, что занимает свой пост непродолжительное время, но уже увидел инвестиционный потенциал республики после недавнего общения с руководством РТ.

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«Я всего лишь месяц на этой должности, но буквально вчера уже провел встречу с Президентом Татарстана. По ее итогам мы поняли, что в дальнейшем будем наращивать инвестиции в этот регион и углублять сотрудничество между Данией и вашей республикой», — рассказал журналистам Сендергорд.

Он добавил, что экономика является далеко не единственной сферой сотрудничества Дании и РТ. 

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«Мы также развиваем наши дипломатические и культурные связи. В частности недавно мы участвовали в Неделе кино, где наладили сотрудничество и обмен опытом с республикой в сфере искусства, кинематографа и музыки», — заключил дипломат.

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