(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). В Казани красный автобус вылетел на «красный» и сбил байкера, сообщили ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекии.
ДТП произошло накануне вечером на улице Карла Маркса. По предварительным данным, 63-летний водитель автобуса выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и сбил байкера.
В результате аварии 39-летний мотоциклист получил травмы и был доставлен в больницу, Медики диагностировали у пострадавшего многочисленные переломы ребер.
Также травмы ноги получила 60-летняя пассажирка автобуса.