Рост экономики Татарстана в 2024 году должен составить почти четыре процента

(Казань, 2 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Рост экономики Татарстана в 2019 – 2024 годах прогнозируется в диапазоне 102 – 103,6 процента, что превышает среднероссийскую динамику. Об этом заявил сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку заместитель министра экономики республики Олег Пелевин.

«Основной вклад в рост экономической активности будет обеспечиваться запланированным наращиванием объемов в обрабатывающем производстве, – сказал докладчик. – Несмотря на внешние негативные факторы, в России наблюдается сохранение тенденции роста экономического развития».

По словам Пелевина, в республике объем валового регионального продукта за январь – август составил 1 трлн 540,6 млрд рублей, рост – 101,2 процента. Темпы роста в промышленности достигли 101,2 процента, в сельском хозяйстве – 100,1 процента, в строительстве – 98,6 процента, в розничной торговле – 105,7 процента.

В целом объем валового регионального продукта по итогам 2018 года прогнозируется на уровне 2 трлн 228,8 млрд рублей, добавил замминистра экономики РТ.

Докладчик также отметил, что рост промышленного производства в сопоставимых ценах в 2019 году должен составить 103,3 процента, а затем ежегодно держаться на уровне 102,5 – 104,3 процента.

На заседании комитета депутаты рассмотрели законопроект «О бюджете РТ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

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