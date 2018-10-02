В Татарском театре оперы и балета покажут спектакль «Джалиль»

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Сегодня, 2 октября, в 18 часов на сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля будет представлена опера Назиба Жиганова «Джалиль», сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Спектакль приурочен к 105-летию со дня рождения народного артиста РФ, лауреата Государственной премии РТ имени Г. Тукая, режиссера и певца Ниаза Даутова (1913 – 1986).

Главную партию Джалиля исполнит Ахмед Агади, в остальных партиях будут заняты Гульнора Гатина (жена поэта), Айдар Нургаянов (полковник Журавлев), Юрий Ившин (Андре Тиммерманс), Артур Исламов (Канзафаров) и другие.

В спектакле также выступят артисты хора, оркестр и детский хор, дирижером будет Ренат Салаватов.

Спектакль «Джалиль» поставлен в 2011 году режиссером Михаилом Панджавидзе. В постановке используются видеоинсталляции, компьютерная графика, декорации-трансформеры. Опера-поэма в семи картинах исполняется без антракта на татарском языке с включениями реплик на русском, белорусском и немецком.

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