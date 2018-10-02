(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). В Набережных Челнах полицейские прикрыли склады с непищевым спиртом, который готовили на продажу, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Набережные Челны совместно с сотрудниками уголовного розыска выяснили, что предприниматель из Набережных Челнов хранил на двух складах свыше 26 тысяч флаконов с антисептиком, содержащим 95 процентов этилового спирта.

В общей сложности оперативники ОЭБ и ПК УМВД по Набережным Челнам изъяли у бизнесмена более двух с половиной тысяч литров непищевого алкоголя.

По данному факту возбуждено административное дело по статье «Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена».



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