В Казани за один день на «зебре» сбили двух детей

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). В Казани за один день на «зебре» сбили двоих детей, сообщили ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции.

Первые наезд на ребенка произошел накануне около полудня на пересечении улиц Файзи и Хайдара Бигичева. 57-летний водитель «Лады» при повороте налево не уступил на «зебре» дорогу маленькому пешеходу и сбил его.

В результате аварии 9-летний школьник получил ушибы ноги.

Спустя 20 минут аналогичная авария произошла напротив дома №61 на проспекте Ибрагимова. 64-летний мужчина за рулем «Шкоды» не пропустил на пешеходном переходе 15-летнюю девочку.

Ребенка с многочисленными травмами доставили в больницу. Медики диагностировали у пострадавшей закрытый перелом костей таза и сотрясение головного мозга.



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