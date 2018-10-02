Пилот из Татарстана не смог пробиться в полуфинал чемпионата мира по ралли-кроссу

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Пилот из Татарстана Тимур Тимерзянов не смог пробиться в полуфинал чемпионата мира по ралли-кроссу, который проходил на трассе Curcuit of the America’s возле американского города Остин. В 10 этапе чемпионата гонщик занял 13 место. Об этом сообщает пресс-атташе Тимура Тимерзянова.

«Трасса Curcuit of the America’s – новая для всех нас. Возможно, сказалось отсутствие тренировок на этом треке, возможно, где-то не хватило скорости. Обгоны здесь практически невозможны, так как трасса короткая, узкая, и соперники дышат в спину друг другу. Все решает первый поворот. В третьей квалификации нами была допущена тактическая ошибка выбора шин. Поставив дождевые слики на одну сторону автомобиля на подсыхающем треке, мы потеряли в скорости. Сейчас нас ожидает работа над ошибками, транспортировка автомобилей обратно в Европу и подготовка к следующему, предпоследнему раунду», – прокомментировал гонку спортсмен.

Очередной, 11-й этап состязаний пройдет в Германии с 13 по 14 октября на трассе Estering.

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