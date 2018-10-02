Татар-информ

2 октября 2018, 13:26

Экономика и финансы

Первый в России завод по выпуску субстрата для теплиц открыли в «Алабуге»

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Экономика и финансы

Первый в России завод по выпуску субстрата для теплиц открыли в «Алабуге»

Фото: Егор Никитин

Иностранные инвесторы вложили полмиллиарда рублей в новое татарстанское предприятие.

(Елабуга, 2 октября, «Татар-информ», Егор Никитин). В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Алабуга» открылся новый завод по выпуску сельскохозяйственных субстратов. Инвестором предприятия стала датская фирма Rockwool, которая первой среди международных компаний разместила производство высокотехнологичных субстратов на территории России, вложив в проект более 500 млн рублей. В церемонии открытия участвовал Премьер-министр РТ Алексей Песошин. 

«Сегодня Татарстан является одним из ведущих промышленных центров страны. В республике постоянно запускаются новые производства, и растет их локализация. Появление завода субстратов говорит о большом потенциале РТ в дальнейшем наращивании промпроизводства. Оно откроет новые перспективы для профессионального растениеводства как в самой республике, так и в целом по России», — отметил Алексей Песошин. 

С ним согласился глава Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Петр Чекмарев. Он подчеркнул, что продукция завода будет крайне востребована на территории России и отметил присутствующих директоров тепличных хозяйств — будущих покупателей субстрата.

«Новое производство крайне важно для тепличного хозяйства нашей страны. Сегодня в России работают 2,5 тысяч гектаров современных теплиц, и их количество постоянно растет. Только в прошлом году в строй вошло более 200 гектаров тепличных площадей, прогноз на этот год — свыше 400 гектаров», — заключил Чекмарев.

Завод в «Алабуге» стал четвертым предприятием Grodan (входит в группу Rockwool — прим. Т-и) в мире и первым на территории нашей страны. Проект будет заниматься импортозамещением натуральных субстратов (каменной ваты) на вулканической основе. Раньше этот ценный для растениеводства материал приходилось импортировать из Нидерландов. 

При этом подрядчиком создания завода выступила дочерняя структура особой экономической зоны — компания «Алабуга Девелопмент». Строительство стартовало прошлой осенью, и уже через год предприятие было полностью готово к запуску. 

Каменная вата — один из самых современных материалов для тепличных хозяйств, отметили на предприятии. В пример привели промышленное выращивание помидоров, где использование субстратов сокращает потребление воды до 15 раз. Заметно растет и урожайность растений. Такую эффективность материала специалисты объясняют его вулканическим происхождением (волокна ваты делают из расплавленного камня — прим. Т-и) полным отсутствием вредоносных микроорганизмов и прямым доступом растений к питательным веществам.

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