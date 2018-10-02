(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Пьяный житель Татарстана попытался зарезать сына и его сожительницу, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, 30 сентября в поселке Васильево 52-летний мужчина вместе с подругой, своим 31-летним сыном и его сожительницей устроили застолье. В какой-то момент между родственниками вспыхнула ссора. От слов мужчина быстро перешел к делу – он схватил нож и несколько раз ударил им в живот сыну и его спутнице.

Пострадавших в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Дебошира задержали. Свою вину подозреваемый признал лишь частично, рассказав, что сын систематически его избивал.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.



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