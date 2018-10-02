В Заинске завершился летний чемпионат и первенство Татарстана по лыжным гонкам

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). В заинском Центре спортивной подготовки «Ялта-Зай» прошли летний чемпионат и первенство Татарстана по общефизической подготовке среди лыжников-гонщиков. Об этом сообщается на официальном портале Федерации лыжных гонок и биатлона Республики Татарстан.

Программа соревнований была представлена гонкой на лыжероллерах классическим стилем и кроссом. В турнире приняла участие 21 ведущая команда Татарстана, общее же количество участников составило более 200 спортсменов.

В классическом стиле среди девушек 2001 — 2003 годов рождения первое место заняла Диана Габдульбарова (Казань), среди юношей того же возраста первым стал Нияз Фатыхов (Казань). Среди женщин и юниорок первой к финишу пришла Жанна Муравьева (Набережные Челны), у мужчин — Владимир Фролов (член сборной Республики Татарстан).

Лучший результат на кроссе мужчин и юниоров показал Владимир Фролов (член сборной Республики Татарстан), среди женщин и юниорок первое место завоевала Анастасия Сюлатова. В кроссе юниоров на вершину пьедестала взошел Ренат Сирузутдинов (Казань), у девушек — Диана Габдульбарова (Казань).

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