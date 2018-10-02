В ИА «Татар-информ» расскажут о новом проекте творческого объединения «Калеб»

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Завтра, 3 октября, в 13.00 в пресс-холле ИА «Татар-информ» на 12-м этаже состоится пресс-конференция на татарском языке, посвященная новому проекту творческого объединения «Калеб» и государственного ансамбля песни и танца РТ — класс-концерту о становлении татарского сценического танца.

В мероприятии примут участие художественный руководитель государственного ансамбля песни и танца РТ Айрат Хаметов, автор сценария Луиза Янсуар, поэтесса Йолдыз Миннуллина и солистка ансамбля Алсу Магсумзянова.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.

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