Elvin Grey и Дина Гарипова выступят на гала-концерте «Татар жыры» в Кремле

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). 11 ноября в Государственном Кремлевском Дворце Москвы состоится гала-концерт Международного музыкального фестиваля татарской песни «Татар жыры», сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.



На главной сцене страны выступят Elvin Grey, Дина Гарипова, Гузель Уразова, Ильдар Хакимов, Филюс Кагиров, Иркэ, Ришат Тухватуллин, Ландыш Нигметжанова.



Также поклонники татарской песни услышат Айдара Галимова, Чулпан Юсупову, Эльмиру Сулейманову, Анвара Нургалиева, Ильназа Баха, Рамиля Галимзянова и других.



Национальная премия «Татар жыры» проводится ежегодно и имеет статус главного музыкального события года в Татарстане. За звание лучших певцов соревнуются как заслуженные исполнители, так и молодые таланты.





В этом году организаторы пообещали удивить зрителей масштабным и красочным музыкальным шоу.

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