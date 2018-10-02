Татар-информ

2 октября 2018, 13:28

ОбществоНаука и образование

Елизавета Хамраева: «Татарстан хорошо сдает ЕГЭ потому, что там преподают на родном языке»

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ОбществоНаука и образование

Елизавета Хамраева: «Татарстан хорошо сдает ЕГЭ потому, что там преподают на родном языке»

Фото: Салават Камалетдинов

По словам ученого-педагога, сохранение преподавания на родном языке позволяет школьникам лучше осваивать русский язык.

(Казань, 2 октября, «Татар-информ», Григорий Князев). Хорошие показатели сдачи ЕГЭ в Татарстане связаны с сохранением преподавания на родных языках. Об этом в ходе доклада на пленарном заседании конференции «Лингвокультурологические исследования развития русского языка в условиях полиэтничной среды: опыт и перспективы» заявила заведующая кафедрой русского языка как иностранного МПГУ, доктор педагогических наук Елизавета Хамраева.

По словам эксперта, сохранение преподавания на родном языке повышает качество изучения русского языка.

«Сегодня практически исчезла ситуация, когда человеку для социализации нужен один язык. Это два, а лучше три языка, которые абсолютно живы», – объяснила она необходимость преподавания других языков в школах. И добавила, что обеспечение такового преподавания становится основной задачей билингвального образования в России.

«Я глубоко убеждена, что только хорошее знание родного языка позволяет хорошо выучить следующий язык. Я всегда ставлю коллегам в пример Татарстан. ЕГЭ в Татарстане сдают даже лучше, чем в средней полосе России, поскольку здесь преподают предметы на родных языках», – заметила Хамраева.

Кроме того, докладчик выдвинула предложение по развитию проектного преподавания предметов на родном языке.

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