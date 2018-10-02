Татар-информ

2 октября 2018, 16:20

Общество

В ИА «Татар-информ» расскажут о новом сезоне ГБКЗ имени С. Сайдашева

Общество

В ИА «Татар-информ» расскажут о новом сезоне ГБКЗ имени С. Сайдашева

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Завтра, 3 октября, в 11.00 в пресс-холле ИА «Татар-информ» на 12-м этаже состоится пресс-конференция, посвященная открытию нового сезона Большого концертного зала имени С. Сайдашева.

В мероприятии примут участие заместитель директора ГБКЗ РТ по концертной работе, заслуженная артистка Татарстана Лада Лабзина, художественный руководитель Государственного камерного хора РТ, заслуженный деятель искусств РТ Миляуша Таминдарова, художественный руководитель Государственного струнного квартета РТ, заслуженный артист России Шамиль Монасыпов.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.

 

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