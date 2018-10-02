Эльмира Зарипова: «Пенсионерам нужна не только забота, но и организация досуга»

(Казань, 2 октября, «Татар-информ», Арсений Маврин). Декада пожилого человека 2018 года в Татарстане будет насыщена событиями. Об этом сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ сообщила министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова.

«К декаде приурочен фестиваль творчества пожилых "Балкыш-Сияние". Его итоговое мероприятие соберет гостей 5 октября. Ежегодно в фестивале участвуют около 16 тыс. пожилых людей. Также в районах и городах запланированы поздравления от имени глав муниципальных образований, посещения тех, кто старше 90 лет. Таких у нас в Татарстане проживает почти 17 тыс. человек. Тех, кто в этом году справляет вековой юбилей, – 326. У нас активно реализуются в городах и районах мероприятия с участием молодежи из волонтерских движений: пожилым землякам помогают подготовить дом к зиме, собрать урожай. Со стороны учреждений культуры – многочисленные бесплатные экскурсии в исторические места, музеи, киноцентры», – рассказала министр.

Ожидается организация фотовыставок и картинных галерей, где можно будет ознакомиться с творчеством пенсионеров-творцов. Состоятся и ярмарки-продажи поделок, конкурсы чтецов и масса других интересных мероприятий. Традиционно пенсионерам предоставят возможность бесплатного посещения парикмахерских и бань. Серьезную работу по сохранению и поддержанию состояния здоровья земляков-пенсионеров, причем не только во время декады, проводит Министерство здравоохранения РТ.

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