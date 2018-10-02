В суд доставили подозреваемого в двойном убийстве на улице Химиков в Казани

(Казань, 2 октября, «Татар-информ», Елена Кривопатре). В Московский районный суд Казани доставили подозреваемого в двойном убийстве на улице Химиков.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что вечером 30 сентября в гаражном комплексе «Энергетик» на улице Химиков произошло двойное убийство.

По данным следствия, между погибшими и подозреваемым, 38-летним Александром Архиреевым был давний конфликт. Мужчины узнали, что Архиреев продает гараж и встретились с ним под видом покупателей. В какой-то момент компания разделилась и продавец, воспользовавшись ситуацией, взял нож и напал на них по одному.

Молодые люди скончались от полученных ранений: один на месте, другой по пути в больницу.

Архиреева задержали на следующий день, ему предъявлено обвинение по статье «Убийство».

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