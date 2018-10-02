(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). В Татарстане погиб водитель вылетевшего в кювет «КАМАЗа», сообщает издание «Азнакаево».

Смертельное ДТП произошло на 26-м км автодороги Нижняя Мактама – Актюбинский в Азнакаевском районе республики.

По предварительным данным, 41-летний мужчина, за рулем легковушки «Лада» на большой скорости выехал на полосу встречного движения, где буквально протаранил «КАМАЗ». Удар был такой силы, что грузовик вылетел в кювет и перевернулся.

В результате аварии водитель большегруза погиб. Шофер легковушки и 15-летний пассажир «Лады» с различными травмами были доставлены в медсанчасть АО «Татнефть» в Альметьевске.

СМИ сообщает, что у предполагаемого виновника аварии не было прав на управления автомобилем.





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