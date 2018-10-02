Костин заявил о поддержке Президентом РФ предложения по дедолларизации экономики

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что Президент России Владимир Путин поддержал его инициативы по дедолларизации экономики страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Предложение Костина заключается в постепенном переходе на расчеты в национальных валютах внутри Евразийского экономического союза и в отдельных отраслях, таких как ОПК.

О полном отказе от доллара речи не идет, подчеркнул Костин.

По словам банкира, его план является абсолютно долгосрочным, причем нацелен он скорее на изменение мировой тенденции, чем на сиюминутное одноразовое решение. Процесс отказа от доллара займет около пяти лет, добавил он.

Отмечается, что вопрос о дедолларизации экономики России все шире обсуждается в связи с санкциями США, усиление которых потенциально может привести к запрету на расчеты в долларах.

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