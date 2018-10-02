Минздрав РТ объявил о закупке лекарств на 50 млн рублей

(Казань, 2 октября, «Татар-информ», Диана Авакян). Министерство здравоохранения Татарстана объявило тендер на поставку противоанемического средства – эпоэтина альфа. Начальная стоимость контракта составляет 49,69 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Запланированы поставки растворов для внутривенного и подкожного введения. Они будут производиться в четыре этапа и завершатся 5 мая 2019 года.

Эпоэтин альфа назначают при хронической почечной недостаточности, гемодиализе, ВИЧ-инфекции на фоне лечения зидовудином, цитостатической химиотерапии. Также лекарственное средство применяют при подготовке пациентов с анемией к операции с ожидаемой массивной кровопотерей.

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