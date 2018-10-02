В Татарстане открыта «Школа ухода за пожилыми»

(Казань, 2 октября, «Татар-информ», Арсений Маврин). Сохранение для пожилых татарстанцев возможности оставаться в своих семьях является одной из ключевых задач. В этом уверена министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

В Татарстане стартовал пилотный проект «Школа ухода за пожилыми», помогающий научиться правильному уходу за пожилыми родственниками, не способными к самообслуживанию.

«Это проект прежде всего направлен на обучение родственников навыкам долговременного ухода за лежачими пожилыми людьми, не способными самостоятельно за собой ухаживать. Это "Школа ухода за пожилыми". Мы стартовали с этим проектом в августе и на сегодня уже обучили 60 родственников. То есть можно смело сказать, что 60 пожилых лежачих татарстанцев не попали в дома-интернаты, а уход за ними осуществляют обученные родственники», – рассказала Зарипова.

Кроме того, активно развивается такое направление, как «Служба сиделок», заметила министр. «В двух районах республики, Заинском и Нижнекамском, стартовали пилоты. Технология обкатана: набрали и обучили людей, в основном женщин предпенсионного возраста. Многие из них уже имели медицинский сестринский опыт», – пояснила она.

Услуги такой службы будут платными, но, пообещала глава Минтруда РТ, вполне по карману тем семьям, которые сами не могут по тем или иным причинам ухаживать за слегшим пожилым родственником. Само направление показало свою необходимость и будет распространено и на другие районы и города республики.

Немало в Татарстане и таких пенсионеров, у которых либо не осталось родственников, либо они живут в других регионах или странах. Более 4,5 тыс. инвалидов и пенсионеров проживают в домах-интернатах. «С 2017 года в Татарстане реализуется проект "Приемная семья для пожилого человека". Сейчас 36 пожилых людей находятся в приемных семьях. Сегодня они находятся пусть не в родной, но в семейной, домашней обстановке», – сообщила Зарипова.

Государство же таким семьям помогает материально. Все начатые проекты будут продолжены. Республика надеется и в будущем году войти со своими инициативами в федеральный проект «Демография». Дополнительные средства из федерального бюджета позволят принести пожилым гражданам республики еще больше пользы.

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