Татар-информ

2 октября 2018, 12:29

Происшествия

В Нижнекамске 16-летняя студентка из Удмуртии выпала из окна

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Происшествия

В Нижнекамске 16-летняя студентка из Удмуртии выпала из окна

Трагедия произошла в минувшую пятницу возле дома №43 по улице Корабельной.

 (Казань, 2 октября, «Татар-информ»). В Нижнекамске 16-летняя студентка из Удмуртии выпала из окна, сообщает НТР.

Инцидент произошел в пятницу ночью возле дома №43 по улице Корабельной. Тело девушки обнаружили жильцы многоэтажки.

Позже стало известно, что погибшая – 16-летняя студентка педагогического колледжа, приехавшая на учебу в Нижнекамск из Удмуртии.

Преподаватели и соседи погибшей девушки отзываются о ней, как о доброй и спокойной девочке.

Сейчас полицейские и следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

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