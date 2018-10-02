В детсаду Высокогорского района открыли хоккейную коробку с искусственным покрытием

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). В детском саду «Сандугач» Высокогорского района состоялось торжественное открытие хоккейной коробки с искусственным покрытием, пишет газета «Высокогорские вести».



Появление спортивного объекта стало возможным благодаря сотрудникам детсада, которые выиграли грант на строительство катка от создателей программы «Добрый лед» совместно с Благотворительным фондом Геннадия и Елены Тимченко.



Настоящая хоккейная коробка с искусственным покрытием теперь доступна каждому воспитаннику. Заведующая садом Гульнур Зиннурова рассказывает, что сначала были подготовлены конкурсные материалы, потом их отправили в Санкт-Петербург, проект одобрили.





Каток для занятий фигурным катанием и хоккеем для высокогорских детей доступен с трех лет. Желающих записаться в секции огромное количество. Сейчас руководство садика занято составлением договоров с тренерами-воспитателями и согласованием расписания самих занятий.



Идейным же вдохновителем создания катка стал директор Ледового дворца Андриян Тябин. По его словам, хоккейная школа «Биектау» растет, для игроков масштабы района становятся тесными – многие уже рассекают лед в хоккейном клубе «Ак Барс», поэтому важно растить преемников, причем своих. В прошлом году хоккейная школа «Биектау» по результатам прошлого сезона занимает первое место среди всех школ РТ.



Генеральный директор Академии спортивных исследований по хоккею с шайбой Елена Хомко пожелала детям и их родителям спортивных побед, достижений. Исполнительный директор Федерации хоккея Татарстана Кирилл Голубев вручил сертификат на десять комплектов хоккейной экипировки – первый подарок для тех, кто еще только записался на самый мужской вид спорта.

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