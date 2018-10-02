К «Камгэсэнергострою» подали иск на 20 млн рублей

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). К челнинскому ПАО «Камгэсэнергострой» подан иск на 20,8 млн рублей. Истцом выступило ООО «Менделеевск Дом Строй». Это следует из картотеки дел суда.

Заявитель требует взыскать со строительной компании 17,9 млн рублей неосновательного обогащения и почти 3 млн рублей в качестве процентов за пользование чужими денежными средствами.

Судья назначил заседание по делу на 3 октября.

Согласно картотеке дел Арбитражного суда РТ, ранее, 17 сентября, с иском на 117 млн рублей к «Камгэсэнергострою» обратилась московская компания «Туполев». Заседание по этому делу состоится 11 октября.

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